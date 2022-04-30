ضبط 4 بالإسماعيلية بتهمة إلقاء أكياس معبأة بالمياه على المارة والسيارات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حال استقلالهم دراجة نارية «تروسيكل» قيادة أحدهم، لقيامهم بإلقاء أكياس بلاستيكية معبأة بالمياه على المارة والسيارات بدائرة القسم.

مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم

وبمواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد المزاح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.