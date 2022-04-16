عاجل.. القبض على 3 صبية ظهروا في فيديو «أكياس المياه» ومتهمين بالتسبب في وفاة مواطن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 صبية وأسرهم بالاسماعيلية عقب تداول منشور على موقع «فيس بوك» يتضمن وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته من جانب بعض الصبية لإلقاء أكياس مملؤة بالمياه عليه بقصد المزاح في الإسماعيلية.

تحديد المتورطين في الواقعة من الصبية

وتضمن الفيديو أن أحد الجالسين الذين طالتهم أكياس المياه قام بالعدو خلف وأثناء ذلك أصُيب بأزمة قلبية وتوفى، وأمكن تحديد الصبية مرتكبى واقعة رش المياه، وهم 3 أحداث مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط الصبية الثلاثة وأولياء أمورهم ومواجهتهم بالتحريات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وأولياء أمورهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو على النحو المشار إليه. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.