وزير التعليم لـ«الوطن»: تسليم ورقة مفاهيم لطلاب «الامتحانات البديلة»

أثار قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إتاحة امتحان بديل ورقي للمتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، العديد من التساؤلات حول أحقية هؤلاء الطلاب في استلام ورقة مفاهيم أثناء أداء الامتحان مثل الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات إلكترونياً وورقياً من عدمه.

وقال «شوقي» لـ«الوطن»، إنه سيتم تسليم ورقة مفاهيم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين يؤدوا الامتحانات ورقياً كبديل عن الامتحان الإلكتروني مثلهم مثل الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات إلكترونياً وورقياً، موضحاً أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بالامتحانات.

الامتحانات البديلة

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات البديلة ستكون فقط للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي أو عذر مرضي أو قهري أو مشكلة تقنية، مؤكداً أن الطالب لن يؤدي الامتحان البديل بدون محضر موقع من قبل مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي.

تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوي

-تبدأ الامتحانات يوم 11 مايو المقبل.

-تعقد ورقياً وإلكترونياً.

-تشمل الأسئلة الإلكترونية 70% من الدرجة المخصصة للامتحان.

-تشمل الأسئلة المقالية 30% من الدرجة المخصصة للامتحان.

-الأسئلة تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

-تعقد الامتحانات في المدارس الحكومية المجهزة إلكترونياً.

-تعقد الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية.

-طلاب المدارس الخاصة غير المجهزة إلكترونياً يؤدوا الامتحانات في المدارس الحكومية.

-الرسوب عقوبة أي طالب مهكر جهاز التابلت.

-يوم وضع الأسئلة المقالية من قبل الإدارات التعليمية.

-يتم تسليم الطلاب ورقة مفاهيم في كل مادة.