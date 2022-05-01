طرق تقديم عيدية عيد الفطر المبارك 2022.. شوكولاتة وبلالين وبعض الحلوى

يأتي عيد الفطر المبارك ليحمل البهجة للمسلمين في جميع الدول المختلفة، واعتاد الآباء على إعطاء العيدية لأبناءهم حتى يستطيعون الشعور بالسعادة في عيد الفطر، كما يحرص المقبلين على الزواج أيضا على إعطاء العيدية للفتاة التي تربطهم بهم علاقة زواج، ما يجعلهم يبحثون دائما عن طرق مختلفة لتقديم عيدية عيد الفطر المبارك.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير طرق تقديم عيدية عيد الفطر المبارك 2022، والتي جاءت كالتالي:

طرق تقديم عيدية عيد الفطر

- يمكن للراغبين في إرفاق بعض الحلوى مع عيدية عيد الفطر المبارك أن يقوموا بوضع الأموال التي يريدونها في صندوق متوسط الحجم، مع وضع عدد من الشوكولاتة والبونبوني والحلويات المختلفة والمفضلة لدى الشخص المقدم له العيدية.

- وفي حالة إذا كان الشخص يرغب في إعطاء العيدية للشخص المقصود دون إرفاق حلوى معها، فمن الممكن أن يقوم بإحضار ورق مقوى بألوان مبهجة، ووضع كل ورقة من المال بها ولفها ثم تزيينها بشريطة حمراء أو أي لون مبهج آخر.

- كما يمكن إحضار ظرف أموال أيضا من إحدى المكتبات، ولصق رسومات خاصة بالعيد عليه، إضافة إلى تزيينه بعبارت التهنئة، ووضع الأموال بداخلها، وتقديم العيدية للشخص المقصود.

- ويمكن تجهيز بعض شرائط الستان، والتي يتم تشكيلها على هيئة فيونكة، ويتم لف الأموال ثم تزيينها بها.

- ويمكن للأشخاص محبي البلالين أن يقوموا بإحضار بالونة كبيرة، ثم يقومون بوضع العيدية بها، وإضافة بعض قطع الحلوى المفضلة لدى الشخص المقدم له الهيدية، ثم يتم نفخها وكتابة بعض عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك عليها، ثم يتم تقديمها للشخص المرغوب في تقديم العيدية له.