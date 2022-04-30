يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك، كما يتابعون مواقيت الصلاة في انتظار الإعلان عن موعد صلاة العيد في كل بلد، حيث يختلف التوقيت بين كل مكان والآخر، وترصد «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأحساء بالسعودية في إطار الخدمات التي تقدمها بشكل يومي لقرائها على مدار 24 ساعة.

محافظة الأحساء

محافظة الإحساء بالسعودية تبلغ مساحتها 20% من مساحة المملكة أي 379,000 كم، وتقع في المنطقة الشرقية وتبعد عن العاصمة الرياض 328 كلم، ومعظمها أراض صحراوية حيث تصل الصحراء إلى أكثر من ثلاث أرباع مساحتها، بينما تعد المنطقة المأهولة بالسكان 18% من مساحتها وتتمثل في مدينتين ضمن أكبر 10 مدن في المملكة وهما مدينتي الهفوف والمبرز، ولذلك يهتم العديد من المتابعين بموعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأحساء، كما أن أقدم سكانها هم الكنعانيون الذين ظلوا في المنطقة نحو 3 آلاف عام قبل الميلاد.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأحساء

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأحساء هو الساعة 5:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما ستكون في الرياض الساعة 5:32 صباحًا، وفي مكة المكرمة الساعة 06:04 صباحًا، وفي المدينة المنورة الساعة 06:06 صباحًا، وفي جدة الساعة 06:07 صباحًا، وفي الطائف الساعة 06:02 صباحًا، وفي نجران الساعة 05:59 صباحًا، وفي القطيف الساعة 05:17 صباحًا، وفي جازان الساعة 05:59 صباحًا، وفي الدمام الساعة 05:16 صباحًا، وفي نيوم الساعة 05:55 صباحًا، وفي خميس مشيط الساعة 05:57 صباحًا.

جدير بالذكر أن السعودية أجازت أداء صلاة عيد الفطر المبارك شريطة اتباع المصلين الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حيث تُجرى الصلاة في الجوامع المسقوفة.