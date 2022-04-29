شيرين وأنغام وتامر حسني.. حفلات العيد في السعودية والإمارات والكويت

يستعد الفنانون المصريون لإحياء مجموعة كبيرة من الحفلات التي ينتظرها الجمهور خلال عيد الفطر، في عدد من الدول العربية، بداية من الفنانة أنغام التي تحيي حفلا غنائيا، يوم 3 مايو المقبل، في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ويضم الحفل كلا من الفنان فهد الكبيسي والفنان راشد الفارس، وفي اليوم نفسه يقدم الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في مدينة جدة.

ويفتتح الفنان عمرو دياب حفلات العيد في الإمارات حيث يستعد لتقديم حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي، يوم 3 مايو، وفي اليوم التالي يطير إلى الكويت لتقديم حفل في فندق «جميرا الكويت»، بتاريخ 4 مايو، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل بمدينة جدة، يوم 5 مايو ضمن برنامج العيد، بينما يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا في العاصمة الرياض، يوم 6 مايو على مسرح «أبو بكر سالم»، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

3 حفلات لعمرو دياب في العيد.. والسعودية تجمع أنغام ورمضان وتامر

وتعود الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الإمارات، لإحياء حفل العيد في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات برنامج «ليالي ياس» يوم 4 مايو، وذلك على مسرح «الاتحاد أرينا»، وفقا لما أعلنته عبر حسابها بمنصات التواصل الاجتماعي.

«اللمبي في الجاهلية» و«الليلة الكبيرة» على مسارح السعودية في العيد

ولم يقتصر الأمر على الحفلات الغنائية فقط، بل يعود الفنان محمد سعد لتقديم العرض المسرحي «اللمبي في الجاهلية» في الفترة من 4 إلى 6 مايو على مسرح النادي الأدبي الثقافي في مدينة جدة، بينما تعرض مسرحية «الليلة الكبيرة» للمرة الأولى في نفس التوقيت على مسرح «بكر الشدي»، في العاصمة الرياض، والتي يشارك في بطولتها نيكول ساب ومحمود عبد المغني بالإضافة إلى عدد من نجوم الكوميديا.