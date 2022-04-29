رجب طيب أردوغان يغادر السعودية بصور وتغريدات تشير إلى «صفحة جديدة»

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدة في المملكة العربية السعودية، تاركا وراءه صورا وتغريدات تؤكد فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا والسعودية، مؤكدا أن كلا البلدين يبذلان جهودا حثيثة من أجل تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن تركيا تولي أهمية لاستقرار وأمن الأشقاء في منطقة الخليج، وفي المقابل رحب أمراء سعوديون بالزيارة مشيرين إلى أنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا إلا أن يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين.

رجب طيب أردوغان: السعودية وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وإنسانية

وتحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عن زيارته إلى السعودية التي بدأت مساء أمس، عبر عدة تغريدات، مشيرا إلى أن زيارته إلى السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع «المملكة الصديقة والشقيقة».

وأضاف رجب طيب أردوغان: «نحن كدولتين شقيقتين (تركيا والسعودية) تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا»، معربا عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل، ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين.

وأضاف رجب طيب أردوغان: «نؤكد في كل المناسبات أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا»، مضيفا: «نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب، ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب».

رجب طيب أردوغان: زيارتنا ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع السعودية

وأشار أردوغان إلى أنه على ثقة من أن كلا من السعودية وتركيا سيرفعان مستوى علاقاتهما إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي، قائلا: «زيارتنا هذه التي تأتي في أيام شهر رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف، ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة».

وفي هذا السياق، جاءت صور أسلوب تحية أردوغان لمحمد بن سلمان والعناق بينهما في السعودية، حيث أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على حسابه على موقع التغريدات القصيرة، تويتر، صورا من استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس أردوغان، قائلا «إن حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين، جاء إيمانا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم وأنه لا يمكن لبلد كبير كتركيا ألا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الاقتصادية الكبرى فأهلا بفخامته».