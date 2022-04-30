حالة الطقس أول أيام العيد 2022.. «البسوا صيفي طول اليوم»

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة عن حالة الطقس أول أيام العيد وهو الأمر الذي جعل هيئة الارصاد الجوية تصدر في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، ودرجات الحرارة المتوقعة في ذلك اليوم، إذ تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاط الرياح على عدد من المناطق.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير حالة الطقس أول يوم العيد وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس أول أيام العيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواح الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة أول أيام العيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عددًا من التحذيرات للمواطنين والتي يجب اتباعها خلال عيد الفطر المبارك، والتي تتمثل في الآتي:

- ضرورة القيادة بهدوء في الصباح الباكر عند وجود الشبورة المائية.

- يجب أن يرتدي المواطنون الملابس الصيفية على مدار اليوم.

- يجب أن يتجنب المواطنون التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

- الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

وكانت موجة من الطقس الحار قد بدأت مع بداية يوم الخميس الماضي، واستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار أمس الجمعة واليوم السبت، وبناء على بيان هيئة الأرصاد حول حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر، فمن المتوقع أن يستمر المنخفض الحراري على مدار الأسبوع الجاري.