حالة الطقس غدا الأحد 1-5-2022 في مصر.. مائل للحرارة مع نشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 1 ماي، إذيتوقع خبراء هيئة الارصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون الطقس معتدل، ويتراوح راتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد 1 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، كالتالي:

القاهرة 31 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 31 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 18

دمنهور 29 18

بلطيم 24 19

مطروح 23 16

السلوم 25 17

سيوة 32 18

بورسعيد 25 17

دمياط 24 17

الزقازيق 31 18

المنصورة 30 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 19

العريش 31 19

رفح 25 17

رأس سدر 29 17

نخل 30 15

نويبع 31 20

طابا 29 19

كاترين 27 14

الطور 31 18

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 21

مرسى علم 32 22

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 37 22

الأقصر 39 23

أسوان43 25

إدفو 43 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 22

أبورماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21.