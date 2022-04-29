حالة الطقس غدا السبت 30-4-2022 في مصر.. مائل للحرارة مع نشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت الموافق 30 أبريل، إذ انه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2.25 متر، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا السبت 30 أبريل 2022، المتوقعة على كل الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، كالتالي:

القاهرة 33 17

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 18

دمنهور 32 18

بلطيم 31 19

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 31 19

بورسعيد 28 17

دمياط 26 19

الزقازيق 33 20

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 34 18

السويس 35 19

العريش 30 18

رفح 30 18

رأس سدر 31 18

نخل 33 20

نويبع 34 21

طابا 34 20

كاترين 27 18

الطور 35 19

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 35 21

مرسى علم 35 22

الفيوم 35 18

بني سويف 35 20

المنيا 35 20

أسيوط 36 20

سوهاج 40 24

قنا 41 23

الأقصر 41 23

أسوان43 25

إدفو 43 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 22

أبورماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21.