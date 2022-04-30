السيطرة على حريق داخل محل بشبين القناطر دون خسائر

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل بمنطقة «الشهيد إمام الوكيل»، في مدينة شبين القناطر، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الموقف، قبل امتداد الحريق للمناطق والمحلات المجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق داخل محل بشبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شبين القناطر، بنشوب حريق في منطقة «الشهيد إمام الوكيل» بشبين القناطر.

تفاصيل حريق شبين القناطر

انتقل اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتبين نشوب الحريق في شارع «الشهيد أمام الوكيل»، أمام سلم المرج، بمحلات «رشدي الحصري»، وفور الإبلاغ تحركت الجهات المعنية، وتم السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية أو إصابات.

عودة الحركة على الطريق الزراعي إلى طبيعتها

على صعيد آخر، عادت الحركة المرورية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام طلعة كوبري الزقازيق بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، إلى طبيعتها، عقب رفع أثار حادث تصادم «ميكروباص» بالرصيف الجانبي، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.