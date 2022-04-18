الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بأحد المنازل في القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بورشة «منجد» بمنطقة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وامتد الحريق لـ4 منازل مجاورة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى، وما زالت أعمال التبريد قائمة من القوات، لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إخطار بحريق هائل

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في بورشة «منجد» أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بمدينة بنها، بسبب تسريب غاز طبيعي، وامتداد الحريق لمنزلين مجاورين للمخزن الكائن به الحريق.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية جرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.