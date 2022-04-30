مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المدينة المنورة، مدينة الرسول الكريم، والتي من المتوقع أن يؤدي بها كثير من المسلمين صلاة عيد الفطر 2022، لاسيما مع إعلان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أنها هيأت مئات المساجد لأداء صلاة عيد الفطر بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

توزيع مساجد ومصليات عيد الفطر 2022 على أنحاء المدينة المنورة

وقد أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أنه هيأ 745 مسجداً ومصلًى لأداء صلاة عيد الفطر بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها.

وبلغ عدد المصليات والجوامع التي جُهّزت 413 جامعاً ومصلى، إضافة إلى 42 جامعاً ومصلى بمحافظة العلا، و79 في محافظة ينبع، و29 في محافظه بدر، و41 في محافظة وادي الفرع، و15 في محافظة خيبر، و57 في محافظة مهد الذهب، و28 في محافظة العيص، و30 في محافظة الحناكية، و11 مسجداً ومصلى بمركز الصويدرة.

وفي إطار الاستعدادات لموعد صلاة عيد الفطر 2022 في المدينة المنورة، أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، وجب بن علي العتيبي، أنه تم تكليف المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت، وخدمات المياه، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المدينة المنورة

وقد أوضح موقع «جو تو براي» السعودي المعني بالشؤون الدينية والذي يتيح إمكانية التعرف على مواقيت الصلاة المختلفة، أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المدينة المنورة هو الساعة 5:55 صباحًا.