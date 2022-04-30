موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أبو ظبي وأهم الاشتراطات

تصدر السؤال عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اهتمام الكثيرين عبر محركات البحث، حيث شارف شهر رمضان الكريم على الانتهاء، وبدأت استعدادات دولة الإمارات لصلاة العيد التي وضعت لها مجموعة من الضوابط التي باتت أمرا طبيعيا خلال الفترة الأخيرة في ظل مساعي الدول للوقاية من فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أبو ظبي وضوابط الوقاية من كورونا

وقبل ذكر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أبو ظبي ، يجب الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أعلنت قبل عدة أيام مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تتعلق بأداء صلاة العيد وفي نفس الوقت الحفاظ على المشاركين في الصلاة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت تلك الضوابط من قبل الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تحت عنوان بروتوكول عيد الفطر المبارك، الذي يهدف إلى عدم تحول صلاة عيد الفطر إلى سبب في تفاقم الإصابات بفيروس كورونا، في ظل حرص الدولة خلال الفترة الماضية على استمرار انخفاض منحنى الإصابات بالفيروس.

أهم ضوابط أداء صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات

وستكون هناك مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها ويأتي في مقدمتها الحفاظ على التباعد الجسدي، حيث ألزمت السلطات بضرورة تجهيز الساحات الخارجية للمساجد أو الحدائق والمواقف المجاورة لها بوضع الملصقات التي تحدد المسافات الآمنة بين الأفراد خلال أداء الصلاة.

وستكون مدة صلاة عيد الفطر في الإمارات هذا العام لا تزيد عن 20 دقيقة، تشمل الصلاة نفسها والتكبيرات، علما بأنه سيجري السماح باستخدام مكبرات الصوت الخارجية لبث التكبيرات قبل الصلاة بنصف ساعة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية.

دوريات شرطة تراقب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الإمارات

ومن المقرر أن تراقب دوريات من الشرطة مسألة دخول وخروج المصلين من المساحد والأماكن المحيطة بها، وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفي الوقت ذاته تجنب الازدحام.

ومن بين الإجراءات أيضا اللازمة لأداء صلاة العيد في الإمارات ضرورة ارتداء الكمامات خصوصا عند الاقتراب من بعض الفئات المعرضة أكثر للإصابة بفيروس كورونا، وضرورة عدم تبادل التحيات باليد.

ووفقا لما نقله عدد من وسائل الإعلام الإماراتية، فإن صلاة عيد الفطر 2022 في أبو ظبي ستكون في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الاثنين.