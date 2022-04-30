موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي وأهم الضوابط

يستعد العالم الإسلامي هذه الأيام للاحتفال بعيد الفطر، الذي يأتي تزامنا مع دخول فيروس كورونا عامه الثالث بما فرضه من ظروف انعكست على سبيل المثال على ضوابط أداء الصلاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فإن كثيرون يبحثون عن مواعيد الصلاة ومنها موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي فضلا عن الإجراءات التي أعلنت بشأن أداء الصلاة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي وأهم الإجراءات الاحترازية

وقبل التطرق إلى موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي، كانت السلطات الإماراتية أعلنت مجموعة من الضوابط بشأن صلاة العيد، إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور طاهر البريك العامري، قبل أيام، عن بروتوكول عيد الفطر المبارك، في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

ووفق صحيفة «الخليج» الإماراتية، فإن البروتوكول يتضمن اشتراطات أداء صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الدولة، كما يشمل كذلك أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يمكن اتباعها خلال الاحتفال بالعيد.

السلطات الإماراتية وضعت عددا من الضوابط لأداء صلاة العيد 2022

ونص البروتوكول على أن يجري تجيهز الساحات الخارحية للمساجد في الإمارات بملصقات التباعد الجسدي، كما أتاح كذلك إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف التي تجاور المساجد التي تؤدى بها صلاة العيد للصلاة.

أيضا نص بروتوكول صلاة العيد في الإمارات على أن تفتح أبواب المصليات والمساجد لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، إلا أن استخدام مكبرات الصوت الخارجية سيكون مقتصرا فقط على نصف ساعة قبل أداء الصلاة لبث تكبيرات العيد.

وستكون مدة صلاة عيد الفطر في المبارك والخطبة 20 دقيقة فقط، علما بأن دوريات من الشرطة ستشرف على عملية الدخول والخروج من المساجد وأماكن الصلاة المحيطة لتجنب ازدحام المصلين وتنظيم الصلاة.

ارتداء الكمامة ضرورة وعدم التهنئة باليد

وأكدت السلطات الإماراتية ضرورة ارتداء المصلين للكمامات واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية خصوصا عندما يقترب الشخص من الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل كبار السن.

ودعت كذلك السلطات الإماراتية، المصلين إلى استخدام كل مصل لسجادته الشخصية لأداء صلاة، أو استخدام السجادة ذات الاستخدام الواحد، فضلا عن تجنب المصافحة باليد وضرورة التهنئة عن بعد.

وبعد التنويه إلى أهم ضوابط الصلاة في رمضان، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي سيكون الساعة 5:57 دقيقة صباحا، علما بأنه سيجري استطلاع هلال شهر شوال في الإمارات مساء اليوم السبت.