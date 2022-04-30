يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك، والذي يختلف من مكان إلى آخر، وفي إطار الخدمات التي توفرها جريدة «الوطن» لمتابعيها على مدار 24 ساعة، تقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدمام السعودية.

مدينة الدمام السعودية

والدمام من أبرز المدن السعودية التي تقع على ساحل الخليج العربي، نظرًا لأنها الميناء الرئيسي بالمنطقة بسبب موقعها الجغرافي المتميز الذي يطل على 3 جهات من الخليج العربي، الجنوب والشرق والشمال أيضًا ما جعلها مركزًا تجاريًا مهمًا وبالأحرى مركزًا سكنيًا بالمملكة، فضلًا عن أنها تضم العديد من الدوائر الحكومية والهيئات الإدارية، ولذلك يهتم الكثيرون بموعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدمام.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدمام

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدمام بالسعودية في تمام الساعة 5:16 صباحًا، وذلك بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وسيكون موعد صلاة العيد في حائل في تمام الساعة 5:51 صباحًا، وفي سكاكا الساعة 5:57 صباحًا، وفي أبها 6:02 صباحًا، وفي نجران 5:57 صباحًا، وفي الباحة 6:05 صباحًا، وفي بريدة 5:44 صباحًا، وفي جازان الساعة 6:05 صباحًا، وفي تبوك الساعة 6:20 صباحًا، وفي عرعر 5:45 صباحًا.

احتفالات عيد الفطر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية، فإن المسارح السعودية ستنتعش باحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك من تنظيم الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث سيتم ذلك في إطار «برنامج احتفالات العيد 2022».

وتنظم هيئة الترفيه في السعودية في عيد الفطر المبارك 4 مسرحيات بـ12 عرضًا متنوعًا تُقدم للمواطنين.

وتقام العروض المسرحية ضمن «برنامج احتفالات العيد 2022» الذي تنظمه في كل من الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث تتنوع العروض ما بين كوميدية واجتماعية، مما يسهم في استمرار الأنشطة الترفيهية وامتدادها في المملكة طوال العام.