موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت.. «أماكن محددة»

يعد عيد الفطر المبارك من أبرز المناسبات الدينية للمسلمين خصوصًا أنه يأتي عقب شهر رمضان المبارك الذي يصومون فيه، ليأتي عيد الفطر الذي تعد أبزر معالمه صلاة العيد، ولذلك يتهافت المسلمون في جميع أنحاء العالم على معرفة مواعيد صلاة العيد في الأماكن المُختلفة، وفي إطار التغطيات الخدمية للوطن التي تقدمها للمواطن على مدار 24 ساعة، تقدم الوطن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت.

عيد الفطر في الكويت

يتميز عيد الفطر المبارك في الكويت بمذاق خاص ومميز عن الأماكن الأخرى، حيث تعم الفرحة والسعادة ويتم جمع شمل الأهل والأحباب وهم أكثر من يحرصون على صلة الرحم، كما تختلف مظاهر الاحتفال لديهم من منطقة لأخرى نظرًا للعادات والتقاليد والثقافات لأن الكويت تحتضن عددًا كبيرًا من الجنسيات الأجنبية والعربية والذين يتطلعون الآن إلى موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت.

وتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد قبل قدومه بشراء الحلوى وإعداد مأكولات شعبية خاصة في الكويت، حيث تتجمع الأسر على تلك الأكلات عقب صلاة عيد الفطر مباشرة، والتي تُضفي نوع من أنواع البهجة بعد تجمع الأهل والأقارب فيها، فيما تشهد الأسواق الكويتية انتعاشًا كبيرًا في هذه الأيام (قبيل العيد) وذلك للإقبال على شراء الملابس الجديدة والحلويات والأطعمة التي يتم تجهيزها من أجل عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت وفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هناك، سيكون الساعة الخامسة وواحد وعشرين دقيقة صباحًا، حيث أعلنت الأوقاف عن الأماكن التي سيقام فيها مصليات عيد الفطر المبارك، والتي كانت «مبارك الكبير – القصور – صباح السالم – الأحمدي – الفحيحيل – أبو حليفة – المنقف – الصباحية – علي صباح السالم – صباح الأحمد – العقيلة – الرقة – جابر العلي – بيان – مشرق – السالمية – سلوى – الفروانية – الرابية – العارضية – الفردوس – العارضية الصناعية – عبدالله المبارك – العمرية – الرقعي والأندلس».