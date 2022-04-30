مصرع رجل أعمال ونجله في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

لقى رجل أعمال ونجله مصرعهما في حادث مروري على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، عصر اليوم السبت، قرب قرية «سرابيوم»، بدائرة مركز فايد، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق السويس، ووفاة شخصين بداخلها.

انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، إلا أنهما أفادا بوفاة الشخصين في مكان الحادث، وتم نقل جثماني المتوفين إلى مستشفى فايد، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة.

وانتقل رجال الأمن من مركز شرطة فايد إلى مكان البلاغ، لفحص مكان انقلاب السيارة، وإزاحة السيارة عن نهر الطريق، لإعادة فتح الطريق وعمل سيولة مرورية في مكان الحادث.

أسماء المتوفين في انقلاب سيارة ملاكي بسرابيوم

وأكدت مصادر طبية وأمنية أن الحادث أسفر عن وفاة «صبيح السيد عبد النبي»، رجل أعمال في الستينيات من العمر، ونجله «محمد»، في الثلاثينيات من العمر، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى فايد.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الملاكي، مما تسبب في انقلابها ووفاتهما في الحال.

مصرع 3 وإصابة 11 على طريق السويس

وشهد طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، قبل عدة أيام، حادثاً مرورياً راح ضحيته 3 أشخاص، يقيمون بمحافظة السويس، كما أسفر عن إصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة.

وذكر الشهود أن الحادث وقع بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، مما تسبب في اصطدامها بسور أحد المباني الحكومية على الطريق.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين إلى مستشفى فايد المركزي، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية.