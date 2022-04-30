عمرو وشيرين ورمضان.. نجوم مصر فى الخليج بحفلات العيد

يخرج نجوم الأغنية المصرية في موسم عيد الفطر المبارك إلى دول الخليج من أجل إحياء الحفلات الغنائية لصالح الجاليات المصرية والأشقاء العرب.

عمرو دياب في السعودية والكويت والإمارات

سيقدم الفنان عمرو دياب ثلاث حفلات غنائية فى دول الكويت والإمارات والسعودية، حيث من المقرر أن يلتقي الهضبة بجمهوره في عيد الفطر المبارك، من خلال إحياء حفل كبير يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل في «الاتحاد أرينا» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفي اليوم التالي سيكون في دولة الكويت، حيث يحيي حفلًا كبيرًا في فندق جميرا الكويت في الرابع من مايو المقبل.

أما فى الخامس من الشهر ذاته سيكون «دياب» على موعد مع حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الترفيه فى مدينة جدة على مسرح «بنشارك».

شيرين عبد الوهاب في حفل غنائي مع كاظم الساهر

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب، فستقدم حفلًا غنائيًا كبيرًا رفقة الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر فى دولة الإمارات العربية خلال أيام العيد، وهو الحفل الأول لها منذ فترة ابتعاد طويلة منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وسيقدم الفنان محمد رمضان أيضًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في الثالث من شهر مايو القادم، ضمن فعاليات موسم هيئة الترفيه في مدينة جدة، حيث أن رمضان ممنوع من الغناء وإحياء الحفلات في مصر بناءً على قرار من نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر.

من المطربين أيضًا الذين من المقرر أن يحيوا حفلات غنائية في دول الخليج الفنان أحمد سعد، فمن المقرر أن يحيي حفلًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.