العثور على جثة فرد أمن مصاب بنهش حيواني في يده بالمعادي  

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فرد أمن داخل محمية طبيعية في المعادي وبه نهش حيواني في يده، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحمية الطبيعية محل عمل المتوفى تمهيدًا لتفريغها وفحصها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

بلاغ من محمية طبيعية

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا من محمية طبيعية بمنطقة المعادي، يفيد بالعثور على جثة فرد أمن بالمحمية، وبالإنتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «سيد. م. س»، 51 سنة، فرد أمن بمحمية طبيعية، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وتبين وجود نهش حيواني بإحدى يديه، وعدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب داخل شقته في مصر الجديدة

وفي سياق منفصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور عل جثة شاب يدعى «أحمد أ أ»، 28 سنة، داخل شقته بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة مسرح الواقعة تبين عدم وجود آثار عنف بمنافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.