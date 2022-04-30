القبض على المتهم بصفع فرد أمن في كمبوند بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بصفع فرد أمن داخل كمبوند بالمعادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا يفيد بصفع فرد أمن بالمعادي.

تفاصيل صفع فرد الأمن

وتبين أنه بتاريخ 29 أبريل الجاري، تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف أمن إداري بأحد المجمعات السكنية بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات المجمع السكني محل عمله، وذلك لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب بالأيدي وإحداث إصابته «كدمات متفرقة بالجسم»، وذلك لقيام المُبلغ باستيقاف سيارة ميكروباص بها 4 أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني في طريقهم للمشكو في حقه لإصلاح سيارته؛ مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.