محمد ممدوح يهرب من مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 29

بدأ مهرجان المزاريطة السينمائي أمس، مع بداية الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، ليستكمل المهرجان في حلقة اليوم، التي بدأت بحديث الفنان محمد ممدوح مع مديره أعماله عبر الهاتف لبخبره أن هذا المهرجان غريب عن غيره، ثم يغلق الهاتف معه ليحاول الخروج من المهرجان.

محمد ممدوح يقابل حزلقوم المنتج السينمائي الشهير

وأثناء محاولة الفنان محمد ممدوح للخروج من مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 29، يصطدم بحزلقوم، ويتعجب في البداية من هيئته وملابسه التي تحتوي على الكثير من الألوان وشعره البرتقالي، وعندما يحاول حزلقوم التحدث معه، يسأله محمد ممدوح عن هويته، ليخبره أنه من قام بتنظيم هذا المهرجان، ليساله عن اسمه، ثم يخبره أن اسمه «مستر حزلئوم» ، ليتفاجأ حينها بأنه قابل المنتج السيممائي الشهير مستر حزلئوم.

ويخبر حزلقوم، ممدوح، بأنه أكد على المنظمين بعدم حضور الفنان محمد ممدوح مهرجان المزاريطة السينمائي، لأن هناك رجل يرغب في قتله لأنه وجد زوجته تمدحه، ما جعله يرغب في قتله.