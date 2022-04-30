إشادة الجمهور بمشهد شيرين رضا في مسلسل الكبير أوي بمهرجان المزاريطة

حصلت الفنانة شيرين رضا على إشادات الجمهور بمسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، خلال مهرجان المزاريطة، حيث شهدت الحلقة الـ 28 ظهورا خاصا للفنانة شيرين رضا، وأجرت حوارا تليفزيونيا مع «هجرس»، حيث إنها النجمة المفضلة بالنسبة له.

ظهور خاص لـ شيرين رضا بمسلسل الكبير أوي

جاءت التعليقات على الفنانة شيرين رضا على مقطع الفيديو باليوتيوب، «أنا الكبير يا مربوحة يا هدية حد ييجي يتصرف، المشهد المنتظر بين الكبير وشيرين رضا»، وتعليق آخر«أداء شيرين رضا عالي، والكبير موتني من الضحك».

أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي تطورا في الأحداث، وبدأ المهرجان مع بداية الحلقة 28، وتوافد عدد كبير من الفنانين على المهرجان لحضوره بعدما جرى توجيه الدعوة لهم، وظهرت مربوحة ضمن فريق مذيعي المهرجان، بالانضمام إلى جوني وهجرس، كما حرص أيضا على أن يكون الدكتور ربيع هو مخرج المهرجان.

شيرين رضا تعلق على ظهورها بـ الكبير أوي

علقت الفنانة شيرين رضا، على ظهورها بمسلسل «الكبير أوي 6» للنجم أحمد مكي، ونشرت شيرين، صورا لها من الحلقة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت قائلة: «وانتهى الانتظار أخيرًا.. ذهبت إلى مهرجان مزاريطة السينمائي الدولي، وكان من دواعي سروري لقاء الكبير».

أبطال «الكبير أوي 6»

«الكبير أوي 6» من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب وسماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.