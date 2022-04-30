نيللي كريم وزوجها يطيران إلى المالديف احتفالا بنجاح مسلسل فاتن أمل حربي

تحتفل الفنانة نيللي كريم، بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير فاتن أمل حربي، وذلك بالسفر إلى جزر المالديف، بصحبة زوجها المُمثل هشام عاشور.

نيللي كريم من داخل الطائرة: «إلى المالديف»

ونشرت نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لها من داخل الطائرة بصحبة زوجها هشام عاشور، مُعلقة عليها بقولها: «إلى المالديف».

وانتهت نيللي كريم، من تصوير مسلسل فاتن أمل حربي، منذ أسبوع تقريبًا، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتصوير.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، يضم عددًا كبيرًا من الفنانين وهم: نيللي كريم، وشريف سلامة، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي وفادية عبدالغني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث العمل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان، حول «فاتن» بعد طلاقها من «طارق» واستحالة الاستمرار سويًا، ورغم محاولة إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر، لتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي لتغيير هذا القانون المجحف لتحتضن أبنائها.

وفي سياق آخر، خاض هشام عاشور، تجربة التمثيل لأول مرة، في رمضان هذا العام، من خلال مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج، وأحلام سعيدة بطولة الفنانة يسرا.