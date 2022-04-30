نيللي كريم: «شوفت ناس كتير زي فاتن أمل حربي.. وكونت خبرات كثيرة»

حلت نيللي كريم ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وكشفت خلال البرومو كواليس تحضيرها لشخصية مسلسل فاتن أمل حربي.

نيللي كريم: قابلت شخصيات تشبه شخصيتي في المسلسل

وقالت نيللي كريم، إنها على مدار السنوات الماضية، قابلت شخصيات تشبه فاتن أمل حربي وكونت خبرات كثيرة في هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن هناك أشخاص كثيرون حولنا نعيش معهم ويعيشون معنا لديهم نفس الظروف؛ فمن خلال الخبرة والتعايش مع هذه الشخصيات تحضرت لشخصية فاتن في المسلسل.

وأضافت: «هناك الكثير من الشخصيات حولنا لديها نفس الصفات ربما لا تكون هي بالتحديد وبشكل كامل لكن هناك الكثير من العناصر المتشابهة معها بهذا الشكل».

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

وحقق مسلسل فاتن أمل حربي، نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الإجتماعي، حيث تصدر التريند أكثر من مرة طوال فترة العرض، كما تعرض لبعض الانتقادات التي ردت عليها نيللي كريم بأن المسلسل به رسالة تعاني منها السيدات، وأن الانتقاد معظمه لكون أن إبراهيم عيسى هو مؤلف العمل فقط.

ومسلسل فاتن أمل حربي، بطولة عدد كبير من الفنانين ومن بينهم شريف سلامة وهالة صدقي ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي وخالد سرحان ومحمد ثروت وفادية عبد الغني وجيلان علاء وجمال يوسف وحاتم صلاح وبهاء الخطيب وبثينة كامل ولمياء الأمير ويار جبران وأحمد ماجد وأحمد طلعت وعيد أبو حمد ومحمد الصاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج شركة العدل جروب لمالكها جمال العدل.