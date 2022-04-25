نيللي كريم ترفض «عزومة» هالة صدقي على «طلب فول»

دعت الفنانة هالة صدقي الفنانة نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار من إحدى عربات الفول بالقرب من موقع تصوير مسلسل فاتن أمل حربي في منطقة مصر الجديدة، إلا أن الأخيرة رفضت تلك الدعوة لرغبتها في تناول الإفطار برفقة طاقم العمل.

هالة صدقي تمازح صاحب عربة الفول

ونشرت هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو، تظهر فيه عند عربة فول، وتطلب من صاحبها إعداد وجبة الإفطار، حيث مازحته خلال حديثٍ قصير جمعهما، حول أسرار مهنته.

هالة صدقي تعد نيللي كريم بإهدائها قطايف رمضان

وحضرت نيللي كريم إلى مكان عربة الفول، إلا أنها رفضت مشاركة هالة صدقي أكل الفول، حتى مازحتها الأخيرة بقولها: «خلاص هجيب لك قطايف من عند واحدة صاحبتي قريبة هنا».

وعلقت هالة صدقي على مقطع الفيديو الذي نشرته على «إنستجرام»: «أحلى فول على عربية الفول شخصيًا»، فيما أبدت الفنانة سوسن بدر إعجابها الشديد بالموقف، حيث قالت في تعليق: «كل سنة وانتِ طيبة يا روح قلبي.. هاتي طبق».

الانتهاء من تصوير مسلسل فاتن أمل حربي

يُذكر أنّه جرى الانتهاء من تصوير مسلسل فاتن أمل حربي كاملاً، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتصوير، حيث أثار العمل جدلًا واسعًا وتصدرت بعض الحلقات محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، والعمل الفني من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.