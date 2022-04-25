شريف سلامة: نيللي كريم لا يكفي في حقها كُتب.. وقعدت في البيت 3 سنوات

أعرب الفنان شريف سلامة، عن سعادته البالغة بمشاركته في مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي يُعرض طوال شهر رمضان الكريم، على شاشة «CBC»، مؤكدًا أن الفنانة نيللي كريم لا يكفي في حقها عدة كُتب، فهي فنانة جميلة على المستوى الإنساني، وهو سعيد للغاية بالعمل معها، كونها من العوامل التي ساعدته في ظهور شخصية سيف الدندراوي بهذا الشكل ضمن أحداث المسلسل، إذ ظهر بينهما «كيما رهيبة» من أول مشهد وتفاعل معهما الجمهور.

سلامة: نيللي كريم ساعدتني خلال المسلسل

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه الإذاعية إنجي علي، ويُعرض على راديو «نجوم إف أم»، أن نيللي كريم ساعدته خلال المسلسل «الدندراوي في المسلسل لديه مبرره لأفعاله، وتونة صعبت عليه في أحد المشاهد لكنه بيحاول يكسرها، وهي الكائن الوحيد اللي يفرض عليه سطوته وكأنه يمتلكها، وهنا نلقي الضوء على إن زوجتك مهما كانت مستحملاك ستأتي وقت تستغربها ويحدث الصراع ومشكلات الطلاق الكبيرة التي نراها».

سلامة: سهل أعمل استايل ويكون لي مسلسل في رمضان

وعن قواعد اختيار الأدوار، أوضح الفنان شريف سلامة، أن البعض عند بداياته الفنية وضعه في نمط معين، «حاولوا وضعي في نمط معين من وقت مسلسل (حضرة المتهم أبي) بجعلي الشخص الرومانسي ورفضت وقعدت في البيت 3 سنوات؛ لأنني لا أريد أن يكون لي ملكة وأنا فنان أقدر أعمل كل حاجة، وسهل أعمل استايل ويكون لي مسلسل في رمضان كل سنة وأعمل التيمة وكان ممكن أبقى نجم ولكن أنا بشيل مسؤولية الناس ومعنا سلاح مهم وهو ظهورنا أمام الناس وهي حاجة خطيرة ومش مهم التواجد وخلاص، وهذه الحسابات ليس في حساباتي».