الرئيس السيسي وملك البحرين يتبادلان التهنئة بحلول العيد

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بالملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

الملك يدعو للأمة الإسلامية والعربية بالخير والسلام

وبادل ملك البحرين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بكل خير وسلام.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم بأطيب التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى -عز وجل- أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على الإنسانية جمعاء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العيد فرصة طيبة للتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والتسامح والود وصلة الأرحام بينهم، داعيا لاغتنام هذه المناسبة الطيبة لإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمستضعفين والمحتاجين، سائلًا الله -تعالى- أنْ يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن يُنعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.

البابا تواضروس يهنئ السيسي بعيد الفطر

كما توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأمس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول عيد الفطر المبارك، في برقية أرسلها قبل قليل.

وجاء نص برقية التهنئة بعيد الفطر، بحسب بيان صادر عن الكنيسة الأرثوذكسية: «بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين، أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد، بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة».

وأضاف البابا في برقيته: «ندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم، لبناء وطننا العزيز مصر، وتحقيق آمال المصريين، ودمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».