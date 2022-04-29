الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء مصر المقيمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

السيسي: أدعو الله أن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعةك «الأخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله (العلي القدير) أن يجعله عيدًا مباركًا سعيدًا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي.. عيد سعيد.. وكل عام وأنتم بخير».