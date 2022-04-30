أسباب تراجع نشاط مصانع الصين عند أدنى مستوى منذ عامين.. «قيود وتضخم»

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين إلى أدنى مستوى في 26 شهرًا، عند 46.0 في أبريل من عام 2022 من قراءة مارس عند 48.1، أي أقل من توقعات السوق عند 47.0، بحسب تقرير ماركيت إيكونوميكس.

كان الرقم الأخير أيضًا ثالث انكماش في نشاط المصانع منذ بداية العام، حيث أثر تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد، وانخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في ثاني أكبر وتيرة منذ بدء المسح في أوائل عام 2004، بينما تقلصت طلبات التصدير بأعلى معدل في ما يقرب من عامين.

ثالث انكماش في نشاط المصانع منذ بداية العام

في الوقت نفسه، خفضت الشركات مشترياتها بشكل كبير؛ حيث انخفض التوظيف في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، بما في ذلك أبريل؛ في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل أكثر.

بحسب التقرير، تم إطالة أوقات التسليم في ثاني أسرع معدل على الإطلاق، بسبب قيود السفر ونقص المواد الخام، وفي ما يتعلق بالأسعار، ارتفعت تكلفة المدخلات بشكل أكبر ولكن معدل التضخم تراجع، بينما ارتفعت أسعار البيع بشكل متواضع، على الجهود المبذولة للبقاء في المنافسة وجذب أعمال جديدة.

بلغ متوسط ​​مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين 50.08 نقطة من عام 2011 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54.90 نقطة في نوفمبر من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي عند 40.30 نقطة في فبراير من عام 2020.

من المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين 49.10 نقطة بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin حول 51.30 نقطة في عام 2023 و 50.40 نقطة في عام 2024.

يعتمد مؤشر مديري المشتريات الصناعية على خمسة مؤشرات فردية

في الصين، يقيس مؤشر مديري المشتريات Caixin Manufacturing PMI أداء قطاع التصنيع وهو مشتق من مسح 430 شركة صناعية خاصة، ويعتمد مؤشر مديري المشتريات الصناعية على خمسة مؤشرات فردية بالأوزان التالية: الطلبيات الجديدة «30 بالمائة»، الناتج «25 بالمائة»، التوظيف «20 بالمائة»، أوقات تسليم الموردين «15 بالمائة» ومخزون العناصر المشتراة «10%»، مع عكس مؤشر أوقات التسليم بحيث يتحرك في اتجاه مشابه.

وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع قطاع التصنيع مقارنة بالشهر السابق، يمثل أقل من 50 انكماشًا؛ بينما 50 يشير إلى عدم وجود تغيير.