أيمن بهجت قمر يحيي ذكرى رحيل والده الـ33: سيرتك الطيبة حاضرة

أحيا الشاعر أيمن بهجت قمر الذكرى الثالثة والثلاثون، لوفاة والده الكاتب الكبير بهجت قمر، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 يناير عام 1989، مشيرًا إلى أنَّ ذكرى وفاته هذا العام تأتي بالتزامن مع عرض مسرحية «في نص الليل» المستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر.

عرض مسرحية «في نص الليل» تزامنا مع ذكرى بهجت قمر

ونشر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلًأ: «اليوم 3 يناير الذكرى الـ33 لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر، السنة دي أنا لأول مرة أبقى سعيد، لإني المرة دي الذكرى بتمر واسمه منور المسرح من تاني، ألف رحمة ونور عليك يا بابا، عايش معايا وفي بالي كل يوم، مع كل نفس بتنفسه، وحاضر بسيرتك الطيبة، ياريت الكل يفتكره بالدعاء».

موعد عرض مسرحية «في نص الليل»

وبدأ عرض مسرحية «في نص الليل» في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض 2021، منذ يوم الجمعة الماضي وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

ويشارك في بطولة المسرحية عددًا من النجوم منهم: الفنانة غادة عادل والفنان حسن الرداد، وريم مصطفى، وسليمان عيد، ومحمد عبدالرحمن، ومصطفى بسيط، ومصطفى هريدي، ونيللي محمود، من إخراج عمرو عرفة.

تعد مسرحية «في نص الليل» عودة حسن الرداد مرة أخرى بعد انقطاعه عن الأعمال الفنية بعد وفاة والدته، كما تعيد المسرحية تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، التي تعتمد على مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.