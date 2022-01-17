تصالح أيمن بهجت قمر في التهرب الضريبي: دفع 513 ألف جنيه عن أغانيه

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بانقضاء الدعوى المقامة ضد المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، بالتصالح.

التهرب من دفع 513 ألف جنيه

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ«أيمن بهجت قمر»، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.

ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

غرامة التهرب الضريبي لا تقل عن 1000 جنيه

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، أكّد القانون أنَّه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتمّ أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.