عمرو الورداني: سورة التوبة منعت الطواف بالكعبة دون ملابس

قال الدكتور عمرو الورداني، إن الأية القرآنية «يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍۢ، وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ» من سورة التوبة، كانت في عام 9 هجرية، بعدما كان يطوف الكافرين بالكعبة عرايا، وتلك الأية كانت بمثابة النهاية لهذا الأداء.

أبوبكر كان إماما للمسلمين خلال أدائهم فريضة الحج

أضاف «الورداني»، خلال تقديمه لبرنامجه «لا تعسروا»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن سورة التوبة نزلت في موسم الحج عام 9 هجريا، وكان يأم المسلمين خلال أدائهم لفريضة الحج سيدنا أبوبكر، كان النبي حينها في المدينة المنورة، فأرسل سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكعبة يوم النحر، وتلا بدايات السورة على كل الحجيج، «أعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحر، وكان اليوم العاشر من ذي الحجة».

ستر العورة بنص القرآن جزء من كرامة الإنسان

أوضح أن ستر العورة بنص القرآن، جزء من كرامة الإنسان، وحتى الآن في حال أراد شخص إهانة آخر، يجرده عن ملابسه، وهو ما يؤكد بأن ستر العورة نوع من أنواع الكرامة، وهو ما شعر سيدنا آدم، والسيدة حواء، عندما أكلا من الشجرة في الأية القرآنية: «فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ» من سورة طه.

وتابع: «هما حصلهم شعور أنهم ويكأنهم لم تنزع عنهم ملابسهم أو ثيابهم، لكن نزعت عنهم كرامتهم، وكأنهم لم يصبحوا في حالة كرامة، وستر العورة ده تكريم والشرع علمنا ستر العورة باعتباره أحد أهم قيم الإنسان وللحفاظ على الكرامة الإنسانية».