عمرو الورداني: أبوبكر هو أول من حج بالمسلمين قبل الرسول عام 9 هجريا

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم أدى فريضة الحج في عام 10 من الهجرة، بالرغم من فرض الحج قبل ذلك التاريخ بعام على أرجح الأقوال، وكان أول من حج بالمسلمين في عام 9 من الهجرة هو الصحابي الجليل سيدنا أبوبكر، وفي تلك الأونة نزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.

الورداني: كانت مكة المكرمة عام 9 ماتزال تحت تصرف المشركين

وأضاف «الورداني» خلال تقديمه لبرنامجه «لا تعسروا»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وقبل ذلك الحج تم فتح مكة المكرمة في عام 8 هجريا وفي شهر رمضان، وحينها كانت مكة المكرمة ماتزال تحت تصرف المشركين، «فيه رواية بتقول أن المسلمين حجوا مع المشركين ولكن بكيفية علمها ليهم النبي صلي الله عليه وسلم، لأن مكة كانت لسه مفتوحه وفيها عدد كبير من الناس غير المسلمين».

الورداني: كان منهم اللي يرمي ثيابه في الأرض ويسبها ملقاه

وأوضح أن المشركين وأثناء أدائهم للحج الخاص بهم كانوا يطوفوا بالكعبة عرايا، بحجة أن الثياب التي يرتدوها قد عصوا الله فيها، «كان منهم اللي يرمي ثيابه في الأرض ويسبها ملقاه في حتى تبلى من كثرة من يدوس عليها في الأرض، وكانوا فاهمين أنهم بالطريقة دي بيتطهروا من ذنوبهم».

وأكد أن عدم أداء النبي صلي الله عليه وسلم فريضة الحج في عام 9 هجريا لأن ذلك العام سمي بـ«عام الوفود»، وحينها كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يستقبل الوفود من أجل تعليمهم الدين وحتى يستعدوا لأكبر تجمع بشري سيحدث، بخلاف وجود مشركين يطوفوا بالكعبة عرايا، «وقتها نزلت سورة التوبة اللي بتقول أن كده خلاص محدش يطوف بالبيت عريان، ودي عادة جاهلية».