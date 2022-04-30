مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29.. اللقاء الأخير بين مرسي والسيسي

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، لقاء بين الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي قبل إصدار بيان القوات المسلحة، الذي يرفض فيه الرئيس رؤية الوضع الحقيقي على أرض الواقع وعدم رغبة الشعب في استمرار حكمه للبلاد ويطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويقترح وزير الدفاع إعلان استفتاء شعبي على رئيس الجمهورية وهو ما يؤدي إلى نزع فتيل الأزمة في الشارع.

ويرفض مرسي اقتراح وزير الدفاع، أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، ويتمسك بشرعيته في حكم البلاد ويرفض الأمر تماما، ويقوم بتصوير مقطع فيديو تقوم الجماعة بتسريبه إلى أنصارها يحثهم فيه على الدفاع عنه والتمسك بوجوده، ما يدفعهم إلى ارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين في عدد كبير من الشوارع.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29

يخرج مرسي، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، في بث تلفزيوني للحديث للجمهور عن أهمية وجوده والتمسك بالشرعية ضاربا بمطالب الشعب عرض الحائط دون الالتفات إلى رغبتهم في إزاحته، وعلى الجانب الآخر يحاول الفريق عبد الفتاح السيسي التمسك بالقرار الصحيح الذي يخدم الصالح العام للبلد بإزاحة الرئيس وجماعته.