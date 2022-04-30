دراما رمضان فى ميزان النقاد: «الكبير أوى 6» الحصان الأسود.. و«الاختيار 3» فضح الإخوان بـ«الصوت والصورة»

على مدار 30 يوماً، استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم أعمال درامية متنوعة ما بين الدراما الوطنية، والكوميديا، والأعمال التى تحمل طابع الأكشن والتشويق، وتباينت آراء النقاد فى تقييمهم للأعمال المعروضة فى الموسم الحالى، فمنهم من أشاد بمسلسل «الاختيار 3»، وآخرون تابعوا «جزيرة غمام» و«الكبير أوى» الجزء السادس و«فاتن أمل حربى».

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى إن السباق الرمضانى كان مليئاً بعدد من الأعمال المميزة التى تمكنت من كسب الرهان منذ اللحظات الأولى، وتركت انطباعاً جيداً عند الجمهور بمختلف فئاته وأعماره.

وأضاف «الشناوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «الاختيار 3» يعد من أفضل الأعمال المقدمة فى الموسم الرمضانى، نظراً لأهميته واستعانته بلقطات أرشيفية موثقة عن فترة حكم الإخوان لمصر، متابعاً: «ما شاهدناه كان مفاجأة حتى لمن عاصروا هذه الفترة، وأنا واحد منهم، فلم أكن أتخيل أننا كنا قد وصلنا لهذا الوضع المتأزم، ولذلك فهو نجح فى كشف الحقائق كاملة أمام جموع المصريين، وذلك بطريقة درامية رائعة نسج خيوطها المخرج بيتر ميمى».

طارق الشناوى: «جزيرة غمام» من أفضل المسلسلات وطارق لطفى ونيللى كريم أبدعا هذا العام

واستطرد: أرى أن «جزيرة غمام» واحد من أفضل المسلسلات فى السباق الرمضانى، فهو نسيج من الإبداع، قدمه المؤلف عبدالرحيم كمال فى شكل درامى، وأعتبره أيقونة رمضان وحالة فريدة هذا العام، قادها المخرج الرائع حسين المنباوى، ومعه مدير التصوير إسلام عبدالسميع، الذى قدم صورة رائعة للعمل، بالإضافة إلى فريق العمل المتميز: طارق لطفى وأحمد أمين ومى عز الدين ورياض الخولى، إضافة إلى الموسيقى التصويرية وصوت على الحجار الذى زين تتر العمل.

واختار «الشناوى» أيضاً «فاتن أمل حربى» ليكون ضمن قائمة الأفضل فى دراما رمضان 2022، حيث وصفه بالعمل الجرىء الذى استطاع التطرق إلى قضايا تشغل الرأى العام بحرفية شديدة، وأبدعت من خلاله الفنانة نيللى كريم، وهناك أيضاً «الكبير أوى 6» فهو واحد من ضمن الأفضل فى رمضان والذى نجح فى إضحاك مصر والوطن العربى، فهو عمل مبهج، ومن مميزاته بطل العمل أحمد مكى، الذى كان حريصاً على إعطاء فرصة لمن حوله للإبداع، وهذا كان سر نجاح العمل، بالإضافة إلى المخرج المتميز أحمد الجندى، الذى نجح فى توظيف كل العناصر بشكل صحيح.

واختار «الشناوى» كلاً من ياسر جلال وطارق لطفى فى فئة أفضل ممثل عن دوريهما فى مسلسلى «الاختيار 3» و«جزيرة غمام» على الترتيب، أما عن أفضل ممثلة فوقع اختياره على الفنانة نيللى كريم عن دورها فى «فاتن أمل حربى»، وعن أفضل سيناريو فذهب للكاتب عبدالرحيم كمال عن «جزيرة غمام»، وأفضل مخرج لحسين المنباوى عن «جزيرة غمام» أيضاً.

وقال الناقد الفنى أحمد سعد الدين إن «جزيرة غمام» هو أفضل عمل درامى فى موسم مسلسلات رمضان 2022، من وجهة نظره، لأنه يعد عملاً فنياً متكاملاً فى جميع عناصره بداية من السيناريو والإخراج والتصوير والديكور والملابس والتمثيل، متابعاً: تكامل مثل هذه العناصر وتلاحمها أضفى نوعاً من التميز على المسلسل، خصوصاً أن السيناريست عبدالرحيم كمال صنع مجتمعاً مختلفاً فى بداية القرن العشرين، ومن ثم نجح فى أن يفرض بصمته على هذا الموسم ويصل لأجيال مختلفة، ويستحق لقب أفضل سيناريو.

وحول أفضل ممثل من وجهة نظره، قال أحمد سعد الدين إن هناك أكثر من فنان يستحق ذلك، مضيفاً: على سبيل المثال، الفنان خالد النبوى قدم أداءً رائعاً فى «راجعين يا هوى» بشخصية بليغ أبوالهنا، وطارق لطفى يعد من الممثلين الذين قدموا أدوار الشر بطريقة مختلفة محافظاً على ابتسامته، ولكن مفاجأة هذا الموسم هو الفنان أحمد أمين، كذلك «الاختيار 3»، الذى يعد حالة خاصة مميزة، قدم من خلالها ياسر جلال، وخالد الصاوى، وصبرى فواز أداءً مختلفاً ومميزاً جداً وقوياً للغاية.

أحمد سعد الدين: دينا الشربينى مميزة فى «المشوار».. ورحمة أحمد مفاجأة الموسم

ورأى «سعد الدين» أن هناك فنانات يتنافسن على لقب أفضل ممثلة، أبرزهن الفنانة دينا الشربينى، التى لعبت شخصية «ورد» بأداء راقٍ ومميز فى «المشوار»، أما أفضل وجه جديد فاختار رحمة أحمد بعد تجسيدها لشخصية «مربوحة» فى «الكبير أوى 6» بشكل نال استحسان الجمهور من مختلف الفئات، واستحقاق المخرج حسين المنباوى للقب أفضل مخرج عن «جزيرة غمام»، كذلك المخرج محمد ياسين عن الحلقات الأولى لمسلسل «المشوار»، موضحاً أن هناك أكثر من قدم عناصر رائعة سواء على مستوى السيناريو أو الإخراج أو التمثيل، مثل «الكبير أوى 6» الذى قدم للجمهور وجبة كوميدية متكاملة.

وأشار إلى أن اختفاء ظاهرة مسلسلات النجم الأوحد من حسنات هذا الموسم، خصوصاً أن الجمهور أصبح لديه ثقة فى اسم المؤلف، والمخرج، والتصوير وغيره، وهو أمر لم يكن يحدث على مدار سنوات طويلة.

واعتبر الناقد محمود قاسم الموسم الرمضانى الحالى واحداً من المواسم المهمة التى مرت فى تاريخ الدراما، خاصة أن المنتجين حرصوا على التنوع فى المحتوى ما بين الكوميديا والدراما الوطنية والاجتماعية، كما أفرز الموسم عدداً من الوجوه الجديدة والواعدة، بالإضافة إلى تألق بعض الأعمال من حيث جمال تصوير المشاهد، حيث استطاع المخرجون إبراز أماكن بمصر كنوع من أنواع الدعاية لسياحة مصر، ومن وجهة نظرى يعتبر ذلك شيئاً إيجابياً للغاية.

محمود قاسم: «مربوحة والعترة» فى «الكبير أوى» من الوجوه الواعدة

وأضاف «قاسم» أنه على مستوى الكوميديا يفوز «الكبير أوى 6» بالمركز الأول، حيث استطاع أحمد مكى أن يكسر فكرة الملل والتكرار بـ«تيمة» المسلسلات التى تتكون من أجزاء، وذلك من خلال الاعتماد على وجوه شابة مثل «مربوحة والعترة»، فلقد أضاف الثنائى للمسلسل بريقاً خاصاً، كما أن المسلسل اعتمد خلال الحلقات السابقة على ضيوف الشرف، ما زاد العمل أهمية مثل فتحى عبدالوهاب وشيرين رضا وغيرهما من النجوم.

وعن أفضل سيناريو عُرض فى شهر رمضان 2022، قال إن نص «جزيرة غمام» كان من أفضل الأعمال فى السيناريو للمؤلف عبدالرحيم كمال، وهذا أمر ليس بجديد عليه، لأننا تعودنا دائماً أن تكون أعماله لافتة للنظر، بحسب قوله، متابعاً: الحوار بين طارق لطفى ومى عز الدين وأحمد أمين وفتحى عبدالوهاب جاء مُمتعاً خلال أحداث المسلسل.

واختار «قاسم» المخرج محمد ياسين عن «المشوار» كأفضل مخرج، لقدرته على تقديم صورة جديدة لجبال الثلج بالإسكندرية، وفقاً لكلامه، كما دفعه تألق الفنانة نيللى كريم لاختيارها للقب أفضل ممثلة عن «فاتن أمل حربى»، لأن العمل تعرض لقضية مهمة وهى الحضانة الخاصة بالأطفال بعد انفصال الأم عن زوجها، والفنان شريف سلامة قدم دور الزوج المستبد بكفاءة شديدة خلال المسلسل نفسه، واستطاع أن يجمع كل الصفات السيئة من الرجال فى شخصية واحدة.

وأشار إلى كفاءة دور الفنانة الشابة رحمة أحمد التى جسدت دور «مربوحة» فى «الكبير أوى» الجزء السادس، قائلاً: لديها خفة دم وظل غير طبيعية، وظهورها على الشاشة يضفى كوميديا خاصة، بالإضافة إلى موهبة الفنان نور خالد النبوى، فهو متميز فى دوره بـ«راجعين ياهوى»، وهو ما يطلق عليه «ابن الوز عوام».

وأشاد الناقد أندرو محسن بالموسم الرمضانى الحالى قائلاً إن هذا الموسم أفرز عدداً من الوجوه الجديدة الشابة، ومن وجهة نظرى فإن «الكبير أوى 6» يعد من المسلسلات الجيدة بهذا الموسم وتأثيره على الجمهور كان قوياً لأنه جنَّب المشاهدين فكرة الشعور بالملل، متابعاً: لفت نظرى أكثر من مشهد منها حلقة «لعبة الحبار»، فقد قدمها المخرج أحمد الجندى بسلاسة كوميدية شديدة للجمهور.

أندرو محسن: شيماء سيف أضفت حالة من الحيوية فى «أحلام سعيدة»

وأضاف «أندرو» أن نيللى كريم من أفضل الممثلات هذا العام، خاصة أنها قدمت العام قبل الماضى مسلسل «بـ100 وش»، إلا أن «فاتن أمل حربى» مختلف تماماً هذا العام، بالإضافة إلى دور الفنانة شيماء سيف فهى من الممثلات المميزات التى أضفت روحاً خاصة فى «أحلام سعيدة» وحضورها أضاف حالة من الحيوية والاختلاف على المشاهد، فهى كوميديانة رائعة وتستطيع أن تضحك الجمهور بأقل مجهود مهما كانت مساحة الدور حتى لو كانت ضيفة شرف.

وأشار إلى كفاءة سيناريو عبدالرحيم كمال فى «جزيرة غمام»، قائلاً: «الحوار بين الشخصيات مكتوب بقدر عالٍ من الحرفية، وهناك شىء مميز فى كتابة الشخصية التى جسدها رياض الخولى، فهى شخصية غير متزنة لأنه يجمع بين الشر والطيبة، كما لفت نظرى الخط الكوميدى فى مسلسل «مكتوب عليا»، خاصة العلاقة بين أكرم حسنى ووالده إسماعيل فرغلى، خاصة أن العلاقة غير مستقرة بين الاثنين، وقدمها المخرج خالد الحلفاوى بصورة بها كوميديا واضحة، ويرجع ذلك إلى أداء إسماعيل فرغلى الذى قدم الكوميديا بمنتهى الجدية وهذا يعتبر من أفضل الأشياء بالمسلسل».

وتابع: موسيقى تتر النهاية فى «جزيرة غمام»، من تأليف شادى مؤنس، من أحلى وأفضل التترات التى استمعت إليها هذا العام، ومن الوجوه الشابة المميزة هذا العام ظهور الفنان حاتم صلاح بدوره فى «فاتن أمل حربى» و«الكبير أوى»، ورحمة أحمد مفأجاة الموسم.

ماجدة خير الله: «جزيرة غمام» أكثر انضباطاً.. ورياض الخولى أذهلنا بـ«العمدة».. ومى عز الدين أنقذت نفسها بـ«العايقة»

وقالت الناقدة ماجدة خير الله إن «جزيرة غمام» هو الأفضل بالنسبة لها، خصوصاً أنه يكاد يكون العمل الدرامى الأكثر انضباطاً، موضحة أن هناك أعمالاً قد تكون الفكرة جيدة للغاية، لكن يحدث أحياناً خلل فى رسم شخصية ما أو إضافة خطوط خارج السياق تضعف العمل، كما حدث مع «فاتن أمل حربى»، هذا العمل به قضية مهمة وجوانب إنسانية لكن فجأة أصبح هناك تفرع فى انهيار زوج فاتن ومرض والدته، وهذا لن يفيد قضية فاتن، لأن الانتصار الحقيقى لها هو أن تكسب قضية واحدة من القضايا التى أقامتها وليس من خلال إيذاء من ظلموها.

وأضافت أن «جزيرة غمام» حافظ على انضباط إيقاعه والهدف من ورائه، حتى الخطوط الفرعية فى هذا العمل متماسكة للغاية، وهذا يوضح الفرق بين شخص متحكم فى أدواته ومحترف، خصوصاً أن سيناريو عبدالرحيم كمال منضبط بشكل جيد، بخلاف الإبداع فى الأداء والتفاصيل، كذلك الإخراج لحسين المنباوى، هناك تحكم وسيطرة على جميع العناصر، ومن ثم أسهم هذا فى تألق العمل الدرامى بهذا الشكل، لأن المخرج هو المايسترو، والمخرج الجيد يعرف من أول اختياره للنص ثم الأبطال ومدير التصوير، وجميع العناصر التى تدعمه وتضيف للعمل.

وعن أفضل ممثل، قالت «خير الله» إن الفنان القدير رياض الخولى قدم دوراً مميزاً فى «جزيرة غمام»، متابعة: ألمَّ بزمام شخصية العمدة بكل تفاصيلها، بطريقة لم تقدَّم من قبل، غالباً كنا نرى العمدة إما شخصاً متجبراً، أو ضعيفاً، ولكن «الخولى» لعب الدور بطريقة رائعة جداً، هو الشخص الذى يمتلك قلباً محباً وضعيفاً أمام ابنته، وفى نفس الوقت شخص صارم ولديه سياسة فى إدارة الجزيرة وتفلت منه الأمور أحياناً ولا يقدر على التوازن فى الجزيرة.

وأضافت: «فى اللحظة الواحدة كان رياض الخولى قادراً على أن يغير أداءه ومشاعره بطريقة مذهلة وفى نفس اللحظة نراه شخصاً رقيق القلب مرهف المشاعر تجاه شخص آخر، مثل علاقته بـ«عرفات»، أحمد أمين، فى وقت يقرر أن يلقى به فى السجن، رغم أن قلبه يميل له، نجح فى تقديم الشخصية وجعلنا نحبه فى جميع حالاته سواء كان ضعيفاً أو قوياً، الحقيقة رياض الخولى استطاع الإلمام بتفاصيل الشخصية بكل جوانبها، وقدم الحدوتة وجسدها بشكل رائع، وهذا لا يمنع أن شخصيات الجزيرة جميلة ومكتوبة «حلو جداً ومرسومة»، بخلاف الأداء الرائع للممثلين مثل طارق لطفى، وفتحى عبدالوهاب، وأحمد أمين، ومحمد جمعة.

وأشارت إلى أن الفنانة مى عزالدين أنقذت نفسها بـ«جزيرة غمام»، فقد قدمت أداءً هائلاً من خلال شخصية «العايقة»، وإحساسها كان عالياً جداً، مضيفة: اختيارها لهذا الدور والعودة به يدل على ذكائها الفنى، وأنها كانت لها وقفة مع النفس ومراجعة لذاتها، الأمر الذى أسهم فى تقديم هذا الدور المميز، مع عناصر مهمة ونجوم كبار وفهمت المعادلة الفنية.

وعبرت الناقدة ماجدة موريس عن إعجابها بالسباق الرمضانى لهذا العام وقالت إنه الأفضل بالنسبة للأعوام السابقة لأنه بالفعل احتوى على عدد من الأعمال الدرامية الجريئة والمميزة.

ماجدة موريس: «فاتن أمل حربى» ضمن قائمة الأفضل

وعن أفضل الأعمال الدرامية لهذا العام قالت إن «الاختيار 3» هو واحد من الأفضل لهذا العام، وذلك لأنه نجح فى الربط ما بين الدراما والتوثيق، معبرة عن إعجابها الشديد بالوثائق التى تم عرضها وكشفت الكثير من الأسرار والخفايا عما كانت تتعرض له البلاد فى هذه الفترة، كما أن «فاتن أمل حربى» للفنانة نيللى كريم من ضمن قائمة الأفضل فى السباق الرمضانى لعام 2022، وكذلك «راجعين يا هوى» للفنان خالد النبوى، و«جزيرة غمام» لطارق لطفى.

وعن أفضل جائزة ممثل ترى ماجدة موريس أنها تذهب إلى الثنائى خالد النبوى عن «راجعين يا هوى» وياسر جلال عن «الاختيار 3» وأيضاً أحمد بدير عن «الاختيار 3» و«راجعين يا هوى»، وأرشح نيللى كريم عن «فاتن أمل حربى» ووفاء عامر ونور عن «راجعين يا هوى» لجائزة أفضل ممثلة.

وعن جائزة أفضل مخرج ترى «موريس» أنها تذهب إلى المخرج حسين المنباوى عن مسلسل «جزيرة غمام»، وكذلك لبيتر ميمى عن «الاختيار 3»، وأيضاً لمحمد العدل عن «فاتن أمل حربى»، ولمحمد سلامة عن «راجعين يا هوى»، أما أفضل سيناريو فمن نصيب الكاتب عبدالرحيم كمال عن «جزيرة غمام»، وإبراهيم عيسى عن «فاتن أمل حربى»، وهانى سرحان عن «الاختيار 3».