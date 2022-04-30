موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في القطيف

يستعد المواطنون في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، إثر تحديد السلطات موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القطيف بعد إعلان المملكة العربية السعودية، أن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وحددت السلطات فى المملكة العربية السعودية، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القطيف، منوهة بأن صلاة عيد الفطر يمتد توقيتها حتى صلاة الظهر، ومحدد توقيتها بربع ساعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى القطيف

وعن توقيت وموعد صلاة عيد الفطر في المدن بالسعودية، أوضحت وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القطيف ستكون في الخامسة والربع صباحًا بعد غد الاثنين، ومن الممكن أداؤها منفردًا أو في جماعة مع أسرتك.

يذكر أن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أعلنت مساء اليوم تعذر رؤية هلال شوال، وأن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين.

أول أيام عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت مساء اليوم السبت الموافق 29 رمضان، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، ويوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية، ويعتبر مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، وأشهر تلك المراصد الفلكية في المملكة، ويقع المرصد في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

ويستعد المسلمون فى عدد من دول العربية لأداء صلاة عيد الفطر بعد غد الاثنين الموافق الثاني من مايو 2022.