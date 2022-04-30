مع انتهاء شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ومنها موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الجزائر، وتأتي أيام عيد الفطر كواحدة من أهم المناسبات لدى هذا الشعب العربي الأفريقي الذي يحرص على شراء وطهي الحلوى بمختلف أنواعها، وذلك رغم ما فرضه انتشار فيروس كورونا من أجواء أدت إلى إفساد كثير من المظاهر الاحتفالية.

وتختلف مواعيد صلاة عيد الفطر في الجزائر من مدينة للثانية، لكنها تبقى في إطار لا يزيد فيه الفارق عن 30 دقيقة، بينما تقل تلك الفوارق في توقيت الصلاة في المدن المتقاربة في التوقيت.

وزارة الأوقاف الجزائرية تعلن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الجزائر

وقبل أيام، أعلنت وزارة الأوقاف، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الجزائر، ويكون الساعة 06:08 دقيقة في الجزائر العاصمة، و06:26 في سيدي بلعاباس كآخر مدينة تقام فيها صلاة عيد الفطر على حدود الساعة أي فارق نحو 18 دقيقة عن الجزائر العاصمة، وبعد دقيقة تقريبا من وهران.

وتكون مدينة قسنطينة أول مدينة تقام فيها صلاة عيد الفطر في الجزائر وذلك بحلول الساعة 05:55 صباحا، تليها منطقة جيجل عند حلول الساعة 05:57، وتقام صلاة العيد في المسيلة الساعة 06:04 صباحا، وتأتي باقي المدن تباعا لتتراوح بين 05:55 صباحا إلى 06:26.

كورونا يفسد فرحة الجزائريين بالعيد العام الماضي

ويأتي عيد الفطر هذا العام وسط أجواء فيروس كورونا بما فرضه من طقوس انتقصت كثيرا من فرحة الاحتنفال بالأعياد والمناسبات الدينية المختلفة.

وكان على الجزائريين الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وهي الأمور التي اتبعتها كل الدول للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية.