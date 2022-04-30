تعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية بحسب ما نقلت قناة العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، في حوطة سدير ومرصد تمير في السعودية، وذلك بعد أن دعت المحكمة العليا من قبل عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، بينما كان هناك نحو 10 مراصد بالسعودية تستعد لرؤية هلال شهر شوال لمعرفة يوم نهاية الشهر وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويحل عيد الفطر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا مقارنة بالسنتين الماضيتين منذ انتشار فيروس كورونا، حيث أقدمت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية على تخفيف كثير من قيود مواجهة الفيروس.

رسالة المحكمة العليا قبل تعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية

وقبل الإعلان عن تعذر رؤية هلال شهر شوال في السعودية في حوطة سدير ومرصد تمير في السعودية، طالبت المحكمة العليا في السعودية كل من يرى هلال شهر شوال بالعين المجردة أو حتى من خلال المناظير أن يبلغ أقرب محكمة إليه، وأن يسجل شهادته برؤية الهلال.

كما دعت كل من لديه القدرة على رؤية الهلال والاهتمام بالأمر إلى الانضمام إلى اللجان المختصة باستطلاع هلال شهر شوال، ومن ثم تحديد اليوم الذي تقام فيه صلاة عيد الفطر في السعودية.

ضوابط صلاة العيد في السعودية

وأعلنت السعودية، مساء أمس، وقف الصلاة في المصليات التي تكون معرضة لسقوط الأمطار، أو في مناطق هطول الأمطار، مع الاستمرار في تجهيز المصليات كما هي في الأماكن التي لا تشهد هطول الأمطار وذلك لأداء صلاة العيد في المملكة لعام 2022.