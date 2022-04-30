موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرباط وباقي المدن المغربية

شارف شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ما دفع الكثيرون إلى البحث عن مواعيد الصلاة في الدول العربية والإسلامية ومنها البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرباط العاصمة المغربية، التي تقام هذا العام في الساحات بعد توقف سنتين، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في إلغاء إقامة صلاة العيد لعامين ككثير من الدول التي أخذت نفس الخطوات.

وتسود توقعات في المغرب بأن تشهد المصليات إقبالا كبيرا هذا العام لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بالقياس على الأعداد التي شاركت في أداء صلاة التراويح على مدار شهر رمضان.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرباط وأجواء فيروس كورونا

وقبل ذكر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرباط، فإنه يجب الإشارة إلى أن مندوبيات الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية قررت فتح المصليات وجميع الساحات لاستقبال المصلين في عيد الفطر المقبل.

وخصصت السلطات المغربية مجموعة من المساجد لأداء صلاة العيد، لتجنب الازدحام الذي ربما يتسبب في مزيد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرباط

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الرباط عاصمة المملكة المغربية يكون الساعة 05:52 صباحا، وتكون في مدينة القنيطرة الساعة 05:51 صباحا، وتكون 05:56 صباحا في مدينة الدار البيضاء.

ويكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة طنجة الساعة 05:45 صباحا، وستكون الساعة 05:46 في القصر الكبير أي بفارق دقيقة واحدة عن طنجة، وفي مراكش ستكون الصلاة الساعة 06:01 صباحا.

أجواء كورونا حرمت المغاربة من صلاة العيد سنتين

وتسبب انتشار فيروس كورورنا في حرمان المغاربة من إقامة صلاة عيد الفطر المبارك سنتين، وذلك بقرار من السلطات المغربية التي حظرت إقامة صلاة الأعياد في المساجد في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وهي الخطوة التي أقدمت عليها كثير من الدول العربية والإسلامية.