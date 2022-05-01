مسلسل العائدون الحلقة 29.. أمير كرارة يُحبط تفجير محطة غاز

نجحت الأجهزة الأمنية، خلال مسلسل العائدون الحلقة 29، في إحباط مخطط تفجير محطة إدكو للغاز الطبيعي، التي كان يستهدفها «سياف» أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، بمجموعته المكون من 20 عنصرًا تقريبًا، بهدف نشر الفوضى في البلاد.

عمليات بحث وتقصي لمعرفة مخطط «سياف» الإرهابي وأبرز مسلسل العائدون الحلقة 29، مساعي «سياف» لتفجير هذه المحطة تحديدًا، بالتزامن مع استضافة مصر لمنتدى الغاز في الشرق الأوسط، باعتبارها أكبر مصدر للطاقة في المنطقة، فيما نجح الجهاز الأمني الذي يعمل فيه أمير كرارة ومحمود عبدالمغني وأمينة خليل، من التقصي والبحث بشكلٍ عاجل، حتى تمكنت من رصد الهدف قبل وقوعه.

وكشف مسلسل العائدون الحلقة 29، حجم خوف مُساعد «سياف» من تلك العملية، إلا أنه أقنعه بأنّ الجنة في انتظاره، كما أنّ هناك أفضل العناصر التي ستنجح في تنفيذ العملية، لاسيما في ظل عدم توقع الأجهزة الأمنية بمكان وموعد العملية، لانشغالهم بتأمين المؤتمر وضيوفه.

تفاصيل إحباط مخطط تفجير مخطة الغاز وُضعت الأجهزة الأمنية في وضع مخطط شديد الإحكام، بشأن تتبع والاشتباك مع المجموعة الإرهابية بالقرب من الصحراء الإرهابية، حيث جرى إسقاط غالبيتهم، فيما استسلم الباقي منهم.

وحاول أمير كرارة في مسلسل العائدون الحلقة 29، الوصول إلى مكان «سياف» للقبض عليه، إلا أنه تمكن من الهرب مُجددًا بعدما ارتدى حزام ناسف.