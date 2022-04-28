مسلسل العائدون الحلقة 27.. أمير كرارة ينقذ ميدو عادل من الموت

كشف سياف، في مسلسل العائدون الحلقة 27، عن هويته لأول مرة، أمام ميدو عادل، بعد اكتشاف المخطط الذي يقوم به والتجسس على التنظيم لصالح الأجهزة الأمنية المصرية، حيث أخبره بأن رفع القناع عن وجهه، قبل لحظات من قتله، إذ أنه لن يتمكن من إخبار أمير كرارة بملامح وجه قائد التنظيم.

سياف يصيب ميدو عادل بـ7 رصاصات بعد اكتشاف المؤامرة

وأصاب سياف، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 27، ميدو عادل، بـ7 طلقات متفرقة في قدميه وذراعيه، للعجز عن الحركة التامة، إذ قال له: «سأجعلك تنتظر الموت، انتظار الموت أصعب من الموت نفسه، ولن أحرقك مثل زميلك السابق حسين، بعدما اكتشفت مؤامرته»، إلا أن ميدو عادل ظهر في حالة من الثبات وأخبره بأنه ليس خائفًا من الموت في سبيل الوطن وإيمانه بالله تعالى.

سياف يتمكن من الهرب في مسلسل العائدون

وتمكن سياف، من نقطة عالية في الصحراء، من الاشتباك مع كمين أمني، وتوجيه الرصاص ناحيتهم، إلا أنه قرر الهرب بعدما استشعر خطورة الموقف وإمكانية القضاء على العناصر الإرهابية الموجودة معه.

أمير كرارة يصل إلى ميدو عادل في اللحظات الأخيرة

وفي المقابل، نجح أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 27، في الوصول إلى محيط الاشتباك والقضاء على العناصر الإرهابية من الجهة الخلفية لهم، كما تمكن من معرفة مكان المعسكر من أحد العناصر قبل وفاتها، وعلى الفور تحرك بصحبة إسلام جمال، زميله في الجهاز الأمني، ووصل إلى مكان ميدو عادل، في اللحظات الأخيرة قبل وفاته، إذ كان بين الحياة والموت.

ووجه أمير كرارة، بضرورة إحضار عربة إسعاف، لإنقاذ ميدو عادل من الموت، حيث تم توجيهه إلى المستشفى على الفور، فيما تخوفت أمينة خليل على «كرارة» والتي حرصت على التواجد بجانبه في المستشفى للاطمئنان عليه وكذلك حالة ميدو عادل.

سياف يبدأ التجهيز لأولى عملياته في القاهرة

فيما ظهر سياف، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 27، في نقطة تمركزية جديدة ومع عناصر إرهابية أخرى، إذ كشف عن نجاح خططته بإشغال الأجهزة الأمنية بعد اشتباكهم مع المجموعة الأولى كونها أضعف عناصر في القتال، إذ سيحاول تنفيذ أولى عملياته الأساسية والخاصة بضرب السياحة.