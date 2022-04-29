مسلسل العائدون الحلقة 28.. عمليات البحث عن «سياف» مستمرة

لازالت عمليات البحث عن «سياف» الفنان السوري أحمد الأحمد، قائد تنظيم داعش، مستمرة في مسلسل العائدون الحلقة 28، من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، قبل تمكنه من تنفيذ عمليات إرهابية ونشر الفوضى في البلاد.

ويحاول الثلاثي أمير كرارة، ومحمود عبدالمغني وأمينة خليل، بقيادة رئيس الجهاز محمد أبو داوود، في مسلسل العائدون الحلقة 28، التقصي للوصول إلى سياف، في أسرع فرصة، وذلك بعدما وصولهم للمخطط الخاص بسعيه لتنفيذ عملية أكثر خطورة، فيما كانت العملية الأولى بهدف التشويش وإشغال الأجهزة الأمنية فقط.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 28

وخلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 28، حقق محمود عبدالمغني مع «صفوان» بشأن الوصول إلى أي معلومات تخص «أيمن» الموظف بأحد الموانئ بعد التشكك في وجود علاقة تجمعه بـ«كمال»، إذ جرى الكشف عن امتلاكه هوية مزيفة تمكنه من الهرب خارج البلاد.

محمود عبدالمغني ينجح في القبض على أيمن

ونجح محمود عبدالمغني، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مسلسل العائدون الحلقة 28، بالقبض على «أيمن» من داخل القبض وقبل لحظات قليلة من الهرب خارج البلاد، حيث جاء ذلك بعد تسليمه شحنة أسلحة لـ«سياف»، الذي يسعى لتنفيذ عملية إرهابية بالتزامن مع استضاف مصر لمؤتمر دولي خاص بالغاز.

ورفض «أيمن» الإدلاء بأي معلومات خلال التحقيق معه في مسلسل العائدون الحلقة 28، محاولاً تضليل الأجهزة الأمنية بأنه لم يرتكب مخالفات قانونية.

استفاقة ميدو عادل من الغيبوبة

وفي المقابل، استعاد ميدو عادل عافيته بعدما استفاق من الغيوبية ونجاح الفريق الطبي المعالج له في وقف النزيف، إثر إصابته بطلقات نارية من قبل «سياف»، ليحاول جاهدًا في مساعدة الجهاز الأمنى للوصول إلى قائد التنظيم قبل ارتكاب جرائم جديدة، إذ نجح في رسم ملامحه ضمن محاولات البحث والوصول له.