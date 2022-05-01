بيتر ميمي: سنعود في رمضان المقبل بمسلسل ضخم بدأ تحضيره من سنين

علَّق المخرج بيتر ميمي، على الاستعداد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

ميمي: شكرا للثقة الكبيرة

وقال ميمي: «النهارده آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وبشكر فريق العمل اللي تحمل المسؤولية لأكثر من 3 سنوات، الحلقة 29 بعنوان النهاية، والحلقة 30 هي حلقة تسجيلية مهمة جدا من إعداد ورؤية الصحفي أحمد الدرينى، ونتقابل رمضان اللي جاي إن شاء الله في مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين وجه وقته أخيرا، وكل سنة وأنتم طيبين وبخير».

تفاصيل الحلقة 30 من «الاختيار 3»

وتستعرض الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3، التي تُعرض الأحد، في آخر أيام شهر رمضان الكريم، تسجيلات صوتية تذاع للمرة الأولى، وشهادات وثائقية مهمة تُعرض لأول مرة لعدد من شهود العيان والمشاركين في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013.

وقال أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «الشكر للصديق العزيز بيتر ميمي على ما بذله من جهد خارق طيلة شهور العمل في هذا المسلسل، وقد أسعدني الحظ بالتعرف عليه عن قرب والمساهمة - وإن كانت ضئيلة- في مسار هذا العمل الضخم».

وأضاف: «أتشرف أن تكون الحلقة الأخيرة الوثائقية من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية التي أتشرف بإدارتها، وعمل على إنجازها عدد صخم من زملائي على رأسهم مخرج الحلقة المبدع شريف سعيد المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية، والمنتج الفني أحمد صفوت، ومخرج منفذ محمود توفيق، ولاين بروديوسر كمال المنشاوي، ومدير تصوير بيشوي عاطف، ومونتاج بيشوي ميشيل وأحمد البرلسي، وإنتاج محمد علي، ومدير إدارة الإنتاج بوحدة الأفلام الوثائقية أحمد صالح».

وأشار الدريني إلى أن الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 من إعداد إمام أحمد، وأرشيف أيمن عثمان، وباحث حمدين حجاج.