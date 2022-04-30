أنغام تختتم حلقة إسقاط الإخوان في مسلسل الاختيار3 بـ«النشيد الوطني»

اختتم مسلسل الاختيار 3 أحداثه بأداء الفنانة أنغام لـ«النشيد الوطني» مصحوبًا بصور لشهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والشهيد الحسيني أبو ضيف، واحتفالات المصريين في الميادين المختلفة بإسقاط نظام الإخوان، وذلك عقب إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد الأعلى للقوات المسلحة في يوم 3 يوليو للبيان الخاص بـ«خارطة المستقبل».

عرض صورة الشهيد أيمن شويقة

وصاحب النشيد الوطني الذي عرض في ختام الحلقة صورًا لعدد من المجندين، من بينهم الشهيد العقيد أحمد عبدالنبي، والرائد محمد عمر، والشهيد أيمن شويقة، والمقدم أحمد الدرديري، والنقيب أحمد عمر الشبراوي، وشهيد الصحافة الحسيني أبوضيف.

صور أخرى للشهداء

وعُرضت أيضا في هذه الحلقة من الاختيار 3 صور الملازم أحمد حسنين، والنقيب محمد صلاح، والعريف محمد السيد ماسا، وجندي محمود رجب عبدالفتاح، والملازم أول خالد مغربي دبابة، والجندي هرم، والجندي علي علي، والمقدم أركان حرب أحمد صابر منسي.