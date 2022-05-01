رؤساء الجامعات: استمرار تطبيق إجراءات كورونا داخل لجان الامتحانات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على البدء في أعمالها خلال شهري يونيو ويوليو، وإعلان جداول الامتحانات مطلع شهر مايو المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها التأكيد على استمرار قرارات تخفيف عدد الطلاب داخل لجان وقاعات الامتحانات لأقل من النصف، وكذلك التشديد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا كشرط لأداء الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بمواعيد امتحانات الترم الثاني مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجة كورونا والمتمثلة في تخفيف عدد الطلاب داخل لجان الامتحانات، وكذلك التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات لأقل من 50% من اعداد الطلاب المقررة لها

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بدر في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن الجامعة تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة مستمرة في تطبيق قرارات التباعد الاجتماعي داخل لجان الامتحانات بمختلف الكليات، والالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.