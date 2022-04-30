«الجامعات»: امتحانات نهاية العام ورقيًا باستخدام الامتحانات الرقمية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري ستكون بنظام الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي، وبنظام الاختبارات الموضوعية لعدد من الكليات، مع التأكيد على أن تكون الاختبارات من المناهج الدراسية التي حصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الجامعات 2022

وأكد الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لافتُا إلى أن الاختبارات ستكون بنظام «البابل شيت» الموضوعية بعدد من الكليات التي تسمح بذلك، وبنظام الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي.

وأشار «عزوز» إلى أن هناك استعدادات مكثفة لفترة الامتحانات على أن يتم البدء في إعلان جداول الامتحانات خلال الفترة المقبلة، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي للعام الجامعي الجاري.

استعدادات مكثفة لمواجهة كورونا خلال امتحانات نهاية العام

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تواصل استعدادتها لماراثون امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري «الفصل الدراسي الثاني»، لافتًا إلى أنها ستنطلق مطلع يونيو المقبل ورقيًا من خلال استخدام الامتحانات الرقمية وذلك فى القطاع الطبي، ونموذج البابل شيت والامتحانات المميكنة فى بقية الكليات، مؤكداً أنه بدءاً من العام الجامعي المقبل سيتم عقد الامتحانات إلكترونياً بجميع الكليات، لافتًا إلى أنه جرى التشديد على الاستعداد التام لامتحانات التيرم الثاني، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.