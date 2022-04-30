الجامعات: البدء في إعلان جداول امتحانات التيرم الثاني الأسبوع المقبل

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الأسبوع المقبل، إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «التيرم الثاني» للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي لدخول الامتحانات مع التأكيد على الكليات بضرورة مراعاة أن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية.

امتحانات الجامعات 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على البدء في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، مطلع شهر مايو المقبل تحديدا بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، مؤكداً أنه سيتم الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري والتأكيد على ضرورة استعدادات الكليات للفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن ناحيته، أكد رئيس جامعة المستقبل، الدكتور عبادة سرحان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على البدء في إعلان جداول امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الجاري 2022، الأسبوع المقبل، مؤكدا على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وكذلك التأكيد على ضرورة الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي للامتحانات.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والتأكيد على تطبيق جميع الضوابط التي تحقق السلامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.