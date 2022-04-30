انطلاق امتحانات «التيرم الثاني» في الجامعات أول يونيو القيل

تبدأ الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية الأسبوع المقبل للعام الجامعي الجاري، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 «التيرم الثاني»، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022 مطلع يونيو المقبل .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 ستنطلق مطلع يونيو المقبل 2022، لافتا إلى أن مجلس جامعة سوهاج شدد على الكليات بضرورة الإنتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي، مع ضرورة توفير كافة المتطلبات وما يلزم لضمان سير العملية الامتحانية وانتظامها بهدوء وانضباط، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كوورنا.

امتحانات الجامعات 2022

وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان الجامعة ستبدأ منذ شهر يونيو المقبل البدء في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجراي 2022 مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 و الالتزام بتعلميات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشان .

وشدد الدكتور محمد شعيرة، المشرف على الجامعات الاهلية على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاميع الجاري 2022 والتي من المقرر أن تبدأ مطلع يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي إقرها الأعلى للجامعات.