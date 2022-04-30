الجامعات: استبدال مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بـ القضايا المجتمعية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، فيما يتعلق بمقرارات " القضايا المجتمعية" و تطبيقها و التوسع في المواد الدراسية و العلمية بما يهدف إلى تطوير وتحسين جودة ومنتج الخريج المصري.

ولفت عدد من رؤساء الجامعات إلى استبدال مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمقرر القضايا المجتمعية، بجانب العمل على إضافة مقرر اللياقة البدنية والصحة بواقع ساعتين عملي وكذلك التوسع في المواد العلمية لمقرر القضايا المجتمعية بما يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب.

مقرر القضايا المجتمعية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موافقة مجلس الجامعة على تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الآداب بالجامعة، والعمل على استبدال مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بمقرر القضايا المجتمعية، كما أن مجلس الجامعة وافق على إضافة مقرر اللياقة البدنية والصحة بواقع ساعتين عملي، مؤكداً أن مقرر القضايا المجتمعية هو مقرر يهدف إلى تنمية وعي الطلاب بقضايا مجتمعهم وكذلك تنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع متطلبات الدولة في إنتاج خريج مؤهل لسوق العمل محليا ودولياً.

التزام الجامعات الحكومية بقرارات المجلس

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بإقرار مقرر القضايا المجتمعية، وكذلك التوسع من المواد الدراسية التي يتضمنها خلال العام الدراسي المقبل بما يتماشى توجهات الدولة المصرية في تنمية قدرات ومواهب الطلاب بما يؤهلهم لسوق العمل محلياُ ودولياً.

تابع الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، قائلا إن الجامعة قامت الفترة الماضية بتعديل منهج حقوق الانسان وتحويله لمقرر القضايا المجتمعية ليتضمن كافة المواد الدراسية والمناهج التي تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب ووعيهم تجاه وطنهم الغالي والقضايا التي تؤثر فيه سلباً.